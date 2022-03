Loïs Openda après son record : "Je veux aller le plus loin possible"

Loïs Openda a marqué le but égalisateur 1-1 contre le Danemark hier. L'équipe U21 s'est ainsi qualifiée pour le championnat d'Europe qui aura lieu l'été prochain. Outre la qualification, le joueur, qui appartient tau Club de Bruges, a battu un record.

Loïs Openda a battu le record de Kevin Vandenbergh avec ses 13 buts. Grâce à son but contre le Danemark hier, il est le meilleur buteur de l'histoire des U21. Openda est heureux de ce bilan, mais se concentre immédiatement sur cet été. L'attaquant prêté à Vitesse espère un bon Euro et veut aller le plus loin possible.

L'égalisation est intervenue après un duel gagné au milieu du terrain. "Amadou Onana m'a vu courir en profondeur et a bien fait circuler le ballon. J'étais seul devant le gardien de but et j'ai pu mettre le ballon hors de portée de celui-ci."