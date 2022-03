La FIFA durcit les règles pour les prêts des joueurs de plus de 21 ans

A partir de la saison prochaine, les règles concernant le prêt de joueurs seront beaucoup plus strictes, a convenu la Fifa lors d'une réunion à Doha où aura lieu demain le tirage au sort de la Coupe du monde.

À partir du 1er juillet, la durée maximale d'un prêt sera limitée à un an et il y aura également une limitation du nombre de joueurs qu'un club peut prêter. Par exemple, ils veulent restreindre cette pratique dans les meilleurs clubs anglais - Chelsea est champion en la matière.

Outre une durée maximale d'un an, un prêt doit aussi durer au moins une demi-saison, autrement dit la période entre deux mercatos. À partir de l'été prochain, un club pourra également avoir un maximum de huit joueurs en prêt en même temps, et avoir huit joueurs d'autres clubs sous contrat en prêt.

Seuls trois joueurs peuvent être empruntés au même club et pas plus de trois joueurs peuvent être prêtés au même club. Un joueur prêté ne peut plus être loué à un autre club. Les nouvelles règles ne s'appliquent pas aux joueurs de moins de 21 ans et aux footballeurs formés par le club lui-même.