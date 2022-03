Le Barça s'active pour une piste défensive

Il pourrait arriver libre comme l'air.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger (29 ans, 26 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) se retrouve courtisé par les plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore la Juventus Turin. Et d'après les informations de Sky Allemagne ce jeudi, le FC Barcelone s'active également sur ce dossier !

Ainsi, mercredi, les dirigeants des Blaugrana ont tenu une réunion secrète avec le conseiller et demi-frère de l'international allemand, Sahr Senesie, pour étudier la possibilité d'une collaboration. Déjà d'accord avec Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan), le Barça continue de passer à l'offensive sur le marché des joueurs libres au terme de la saison.