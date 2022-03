"Le mise sur le fait que Mbappé va rester en Ligue 1"

Si beaucoup l'annoncent au Real Madrid, un ancien coach de Marseille pense que l'attaquant va rester au PSG.

Kylian Mbappé (23 ans, 37 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) va-t-il prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, avec le Paris Saint-Germain ? Pour Rolland Courbis, la possibilité d'un heureux dénouement pour le club de la capitale avec son attaquant est forte.

"J’en discutais avec des proches à moi récemment. Je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de choses qui me le font dire. Non pas sur un contrat de longue durée mais sur un contrat de deux ans. Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile de ne pas être reconnaissant avec le PSG. Tu peux avoir des gens autour de toi qui t’aident à décider. Il peut faire une année au PSG avec cette Coupe du monde à venir et se donner rendez-vous cinq mois après la Coupe du monde pour voir ce qu’il se passe pour décider, s’il reste à Paris ou s’il part ailleurs. Je miserai sur le fait que Mbappé va rester dans notre Ligue 1", a commenté le consultant de la radio RMC.