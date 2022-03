"Lionel Messi me manque"

Certains, du côté du FC Barcelone, n'ont pas oublié l'Argentin.

Parti au Paris Saint-Germain au terme de son contrat en juin dernier, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 26 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) garde de nombreux proches au FC Barcelone. Son ex-partenaire au sein du club catalan, le milieu de terrain Sergio Busquets (33 ans, 40 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), lui a envoyé un message d'amitié.

"Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps. J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile. Il a un contrat et la façon dont il est parti...", a lâché le champion du monde 2010 pour RAC1.