Brian Priske évoque le déplacement à OHL et Marc Overmars

Le coach du matricule 1 dit qu'il ne veut pas tenir compte de ce que feront Gand et Anderlecht durant les semaines à venir.

Samedi soir, l'Antwerp se déplace à Louvain pour l'avant-dernière journée de la phase classique. Un déplacement loin d'être évident. Anvers n'a pas gagné une seule des six dernières confrontations à OHL. "Je n'en tiens pas compte. De plus, presque tout le monde est nouveau chez nous. Pour moi, c'est la première fois que je vais à Den Dreef. Une nouvelle saison, un nouveau jeu et une nouvelle équipe, alors je ne regarde pas ce qui s'est passé auparavant", a déclaré Priske.

Brian Priske ne voit aucun avantage au fait qu'Anvers joue le samedi et les concurrents directs le dimanche. "Pour moi, c'est exactement la même chose si nous jouons le samedi ou le dimanche, cela ne fait aucune différence. Au final, tout le monde doit obtenir 6 sur 6 s'il veut encore avoir une chance de faire partie des quatre premiers. Nous allons faire de notre mieux pour rester concentrés sur nous et atteindre notre meilleur niveau", a confié le technicien danois.

Priske ne veut pas trop en dire sur la nomination du nouveau directeur technique Marc Overmars. "Je suis heureux de la nomination d'un nouveau directeur technique. Ce club en a besoin. L'agitation de ces dernières semaines fait partie du football, mais je veux rester concentré sur ce que je dois faire, c'est-à-dire atteindre les Playoffs 1, sans m'occuper de ce qui se passe en dehors du terrain. Aucune idée si la nomination d'Overmars a un impact sur le vestiaire. Les joueurs sont concentrés sur leurs performances. C'est leur travail de performer et d'obtenir de bons résultats", a ajouté Priske.