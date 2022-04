Hein Vanhaezebrouck: "Le Cercle aurait pu participer aux Play-Offs 1"

L'entraîneur de La Gantoise s'attend à une rencontre très délicate face au Cercle de Bruges qui, selon lui, aurait pu participer aux Play-Offs 1.

Dans le cadre d'une rencontre très importante dans la lutte aux Play-Offs 1, La Gantoise d'Hein Vanhaezebrouck se rendra au Jan Breydel Stadium dimanche afin d'y défier le Cercle de Bruges. "C'est une équipe très difficile à manoeuvrer. De plus, jouer à Bruges n'est jamais évident. Je l'avais aussi vécu avec Anderlecht et vous pouvez voir que cette saison, toutes les grosses équipes ont rencontré des difficultés contre eux. Ils ont un groupe très jeune avec une grande capacité de course. Tout le monde se bat pour tout le monde."

Selon le coach Buffalo, le Cercle aurait même pu se battre pour une place dans les Play-Offs 1. "Ils ont joué un excellent football durant l'intégralité de la saison, mais ils ont perdu trop de points évitables récemment. Sinon, ils seraient probablement déjà qualifiés pour les Play-Offs 2 et ils se battraient pour une place en Champions Play-Offs."

La Gantoise s'apprête donc à se livrer à une bagarre à distance avec Anderlecht et l'Antwerp pour décrocher les deux derniers tickets d'accession aux Play-Offs 1. "Ce sera une mission difficile pour les trois équipes. Cela pourrait déjà être décidé dimanche, mais je pense qu'il faudra attendre la dernière rencontre."