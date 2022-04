Le RWDM aux portes de la D1A : "Nous avons encore tout à aller chercher"

Le club molenbeekois s'est qualifié hier pour les barrages en vue de la montée en D1A.

Au final, le RWDM n'aura même pas eu à jouer ce week-end pour confirmer sa place de barragiste en cette fin de saison de D1B. Grâce à la défaite de Waasland-Beveren face au Lierse, le RWDM est assuré de jouer un barrage capital, car nécessaire pour accéder à nouveau en D1A.

"C'est un sentiment de satisfaction", a déclaré le coach molenbeekois Vincent Euvrard après le match - selon des propos repris par La Dernière Heure. Il sait que le plus dur reste à faire : "Une première petite victoire, une première petite réussite mais je mets bien l'accent sur petite car nous avons encore tout à aller chercher. Rien n'est acquis."

Il reste encore trois matchs à jouer - contre Deinze, Waasland et Westerlo, et ils sont très loin de ne pas avoir d'enjeu. "Le meilleur moyen de préparer une finale, c'est de jouer chaque match à fond. Il faut être prêt à disputer des matchs en étant sous pression car nous le serons pour ces deux finales. Penser soulagement et déconcentration lors des trois prochaines semaines serait une très grosse erreur."

Le barrage se jouera les 23 et 30 avril prochains.