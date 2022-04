Hein Vanhaezebrouck: "On ne peut pas laisser le Cercle revenir de la sorte"

Alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour se qualifier pour le top 4, les Buffalos ont laissé filer la victoire en fin de rencontre au Jan Breydel.

Après-midi très frustrante pour Hein Vanhaezebrouck. Alors que les siens menaient avec un but d'avance sur la pelouse du Cercle de Bruges à dix minutes du terme, Somers est venu compromettre les chances de La Gantoise de se qualifier pour les Play-Offs 1. "En première mi-temps, nous étions largement la meilleure équipe. Nous menions par deux buts d'avance, nous nous sommes créées beaucoup d'occasions et nous avons forcé leur gardien à effectuer des arrêts. Le score aurait dû être de 0-2 au repos. Leur but, c'est une phase que nous avions analysé. C'est donc d'autant plus rageant. Nous ne pouvons pas laisser cette équipe se remettre si facilement dans la rencontre."

En seconde période, la sortie sur blessure de Vadis a fait beaucoup de mal aux Gantois. "Nous nous sommes arrêtés de jouer. Les joueurs ont décidé de laisser Davy Roef jouer tous les ballons, et de le laisser tous les dégager. Nous avons joué au poker, et ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pense pas que ça soit possible pour une équipe qui veut jouer le top 4. Il y a un énorme manque d'envie d'imposer notre jeu à l'adversaire. Ce n'est évidemment pas un choix conscient des joueurs, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit."