Olsson, de retour au meilleur moment

En l'absence d'Ashimeru, le Suédois s'est montré dans un registre plus offensif. De quoi revenir en tant que prétendant titulaire ?

Si le RSCA, qui s'est largement imposé sur ses terres face à un très piètre Charleroi (4-0), n'a pas vraiment eu besoin de métronome au milieu tant les Zèbres étaient dépassés, ils ont eu la bonne surprise de voir un Kristoffer Olsson bien plus aux avant-postes qu'accoutumée.

Critiqué depuis son arrivée au Parc Astrid et relegué sur le banc de touche suite à la montée en puissance de Majeed Ashimeru en cette deuxième partie de saison, l'international suédois a saisi sa chance et s'est porté bien plus vers l'avant, montrant qu'il n'était pas uniquement bon à jouer le rôle de régulateur de jeu, un profil dans lequel il a frustré bon nombre d'observateurs.

Titulaire lors des deux matchs de barrage pour la Coupe du monde avec la Suède, le milieu de terrain de 26 ans a ainsi retrouvé du rythme, lui qui n'avait plus démarré un match en Pro League depuis la défaite face à l'Union le 30 janvier - match où le milieu d'Anderlecht avait d'ailleurs été noyé - et un match tout court depuis le retour de Coupe le 3 février face à Eupen.

Dimanche, il s'est donc montré plus incisif, plus accrocheur et pressant, étant actif plus haut sur le terrain et multipliant les appels, mais enclenchant également la récupération qui amène le deuxième but de la rencontre, ponctué par Zirkzee.

"Il s'est Ashimeru-nisé", disait Benjamin Deceuninck sur le plateau de La Tribune. "C'est peut-être l'émulation tout simplement, il s'est un peu transformé."

"Il avait quelque chose à prouver, et il l'a fait parfaitement", reprenait Philippe Albert. "Avec une prestation comme hier, il doit rester dans le 11 de base. Après une prestation comme ça, c'est impossible de le bouger."

Que doit faire Kompany alors, si Ashimeru est absent pour le dernier match face à Courtrai, voire pour la finale de Coupe ? S'il ne devrait pas toucher à Cullen, la logique voudrait qu'il continue de donner sa confiance au Suédois, du moins jusqu'à la fin de la phase classique. Viendra ensuite les play-off (1 ou 2), et le coach des Mauves sera alors face à un choix cornélien, où le "turn-over" déjà opéré en début de saison révêtira-là une toute autre importance.