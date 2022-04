Le RFC Liège se méfie de la lanterne rouge : "Cela reste un match dangereux et compliqué à jouer"

Ce mercredi soir (20h), le FC Liège recevra La Louvière Centre, la lanterne rouge de Nationale 1.

Après sa défaite chez les Francs Borains, le RFC Liège veut se reprendre et renouer avec la victoire lors de la réception de La Louvière Centre. "On a perdu le week-end dernier, mais la mentalité et la façon de jouer étaient irréprochables. C'est toujours mieux d'avoir des matchs qui s'enchaînent. On passe vite à autre chose, on a trois points à aller chercher ce mercredi", a confié Gaëtan Englebert en conférence de presse. "J'alignerai une équipe offensive qui sera devra dès la première minute montrer qu'elle veut la victoire et bousculer l'adversaire", a poursuivi le coach des Sang et Marine qui voit sa philosophie de jeu prendre forme chez le matricule 4.

"C'est comme ça qu'on y arrivera"

"Je vois sur le terrain ce que je tente de mettre en place durant les entraînements. Chez les Francs Borains, ce fut un peu plus compliqué au niveau des combinaisons avec un terrain difficile. On est content de voir la façon dont les joueurs répondent à l'entraînement que ce soit au niveau tactique ou physique. C'est comme ça qu'on y arrivera", a ajouté l'ancien milieu de terrain.

"On va jouer contre une équipe qui n'a plus rien à perdre"

Assurée de descendre en D2 ACFF, quel visage affichera La Louvière Centre à Rocourt ? "On va jouer contre une équipe qui n'a plus rien à perdre. Il y a eu plusieurs changements de leur côté ces dernières semaines. Ils ont quelques joueurs de qualité qui ont envie de se montrer, et cela reste donc un match dangereux et compliqué à jouer. On doit se concentrer sur notre jeu et les mettre en difficulté", a conclu Englebert qui n'aime pas trop faire des calculs avant une rencontre.

"On parle de bonne opération après avoir pris les points"

En cas de victoire, Liège (actuellement cinquième) pourrait retrouver le top 4. "La semaine dernière, on parlait de bonne opération partout avant notre rencontre après les résultats des autres équipes. On parle de bonne opération après avoir pris les points. On a deux matchs à la maison de suite, on sait ce qu'on doit faire à cinq journées de la fin", a conclu Gaëtan Englebert qui pourra compter sur l'ensemble de ses troupes hormis Yannick Reuten, suspendu.