La saison galère de Memphis Depay se poursuit

Le FC Barcelone dispute ce jeudi son quart de finale aller de la Ligue Europa face à Francfort.

Le Barça pourra compter sur Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque contre Francfort, mais pas sur Memphis Depay. Après avoir déjà manqué une quinzaine de matchs et plus de deux mois de compétition à cause de blessures, le Néerlandais aurait de nouveau rechuté comme l'a annoncé le club catalan sur Twitter.

"Le joueur de l'équipe première, Memphis, souffre d'une surcharge du muscle de la cuisse gauche. Il n'est pas dans le groupe et sa disponibilité dépendra de ses progrès."