Le Barça accélère pour Lewandowski

Le Polonais est de plus en plus proche d'une arrivée dans LaLiga.

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski (33 ans, 38 matchs et 45 buts toutes compétitions cette saison) n’est pas certain de poursuivre son aventure au Bayern Munich. Selon la presse catalane, l'attaquant polonais n'est plus très loin du FC Barcelone, qui contrairement à son club actuel, est prêt à lui offrir un contrat de trois années avec le même niveau de rémunération.

Alors qu'il n'a jamais caché son admiration pour la Liga, le 2e du dernier Ballon d'Or pourrait se laisser tenter par un challenge au Camp Nou, où la formation blaugrana a sérieusement remonté la pente depuis le retour aux affaires de Xavi. Pour boucler ce dossier, Sport évoque un tarif avoisinant les 100 millions d'euros entre le prix du transfert et les salaires versés au buteur bavarois.