Son père a annoncé sa retraite, Gonzalo Higuain réagit

Plus tôt dans la semaine, le père de Gonzalo Higuain annonçait la retraite imminente de son fils qui évolue à l'Inter Miami depuis 2020.

Gonzalo Higuain a réagi à la sortie de son père et a expliqué que celui-ci avait mal interprété ses dires sur un des comptes officiels de la MLS. "Il a mal compris, je ne lui ai jamais dit que je prenais ma retraite. Je suis concentré sur mon avenir ici avec le club et je respecterai mon contrat", a confié l'ancien buteur du Real Madrid et de Naples qui ne semble en tout cas pas décider à arrêter.

"Il est évident que je suis proche du moment où je ferai mes adieux au football, mais pour l'instant, ce n'est pas dans mon esprit. Ce que j'ai en tête, c'est de remplir mon contrat, puis j'analyserai comment je me sens et je rencontrerai le club pour prendre la meilleure décision. En ce moment, je me sens bien, et je voulais juste le préciser. Le moment venu, c'est moi qui communiquerai ma décision."