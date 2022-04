Un renfort dans le milieu à Manchester United grâce à Rangnick ?

Les Red Devils sont toujours à la recherche de poids supplémentaire pour étoffer le milieu du jeu.

Manchester United, qui se cherche un milieu de terrain en l'incertitude du dossier Paul Pogba et les performances en dents de scie de Fred et Scott McTominay cette saison, pourrait bien aller faire ses emplettes en Bundesliga et du côté de Leipzig.

Selon Bild, les relations étroites qu'entretiennent les Roten Bullen et le coach actuel mancunien Ralf Rangnick pourraient permettre de faciliter la venue du milieu de terrain autrichien Konrad Laimer (24 ans, 5 buts et 4 assists cette saison).

Laimer serait intéressé par rejoindre l'écurie de Premier League, mais Leipzig voudrait discuter avec lui afin de négocier une prolongation de son contrat, qui court jusqu'à l'été prochain. Il est évalué à 26 millions d'euros selon Transfermarkt.