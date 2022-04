Une légende de Westerlo aux anges : "Tout est devenu beaucoup plus professionnel, mais le club est toujours aussi sympathique"

Après avoir lutté pendant cinq ans en D1B, Westerlo retrouve l'élite du football belge la saison prochaine. Pour le plus grand bonheur d'une légende du club campinois, Jef Delen (45 ans).

Comment avez-vous vécu cette saison ?

"J'ai vu une dizaine de matches cette année. Par rapport aux autres années, c'est beaucoup (rires), mais je suis le club. Je regarde les résultats et les résumés. Je vais rarement au stade, mais j'y suis allé au moins quatre fois cette année. Les matchs que j'ai vus, je les ai trouvés très bons. Je pense que c'est bien qu'ils montent, je suis un homme heureux."

D'après vous, où se situe la base du succès de cette saison ?

"Cela commence avec Jonas De Roeck, qui est un très bon entraîneur. En combinaison avec les joueurs qu'ils ont maintenant... ils savent parfaitement ce qu'il faut faire sur le terrain. On voit vraiment la main de l'entraîneur. Cela en combinaison avec le propriétaire turc, qui a déjà beaucoup investi dans le club."

De nombreux joueurs décisifs de Westerlo, tels que Maxim De Cuyper et Lyle Foster, sont prêtés. Cela aura-t-il un impact important à Westerlo lorsqu'ils seront partis la saison prochaine ?

"Ce sont en effet des joueurs qui ont été à la base du succès de cette saison. Ce serait bien s'ils pouvaient passer en D1A avec Westerlo l'année prochaine. Je pense personnellement qu'un Maxim De Cuyper aura beaucoup plus d'opportunités de jouer avec nous qu'avec le Club de Bruges. Beaucoup de choses deviendront claires dans les semaines à venir, mais je pense que ces gars-là resteront avec Westerlo pour au moins une autre année. Je suis également convaincu qu'ils sont capables d'évoluer en première division".

Croyez-vous à un scénario de l'Union à Westerlo la saison prochaine ?

"Honnêtement, je ne le pense pas. On constate que la première année après la promotion est souvent très bonne. Regardez le Beerschot la saison dernière, par exemple, et l'Union maintenant. Vous êtes dans la dynamqiue de D1B pendant toute une année, et souvent cette force se poursuit l'année suivante. Je ne pense pas que ce sera une histoire comme l'Union de notre côté, mais c'est surtout la deuxième saison que nous devons confirmer. C'est la saison la plus difficile pour un promu, regardez le Beerschot maintenant."

En parlant du nouveau propriétaire, qu'est-ce qui a changé exactement au sein du club ?

"Le club est devenu beaucoup plus professionnel. Par rapport à il y a douze ans, quand je jouais encore ici, les vestiaires par exemple sont devenus méconnaissables. Une salle de fitness a maintenant été ajoutée. Les sessions d'entraînement sont également enregistrées, c'est beaucoup plus professionnel. Je parlais récemment avec Bart Goor, qui est maintenant entraîneur adjoint sur le banc. Tout est contrôlé de manière beaucoup plus stricte, ce qui n'était pas le cas auparavant. Westerlo est toujours aussi sympathique, vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Tout le monde est heureux de la façon dont les choses se passent, vous le remarquez dirctement."

Quels sont les joueurs à surveiller le plus la saison prochaine ?

"Foster. Les fois où je suis allé voir Westerlo cette saison, j'ai trouvé qu'il se distinguait. Il est aussi loué, bien sûr, mais j'espère qu'il sera encore là la saison prochaine. Tout comme ces joueurs prêtés par le Club de Bruges. J'avais le sentiment qu'il y avait une vraie équipe sur le terrain. Il y a eu quelques gars qui ont eu une action décisive, mais l'équipe est juste très bien organisée."

Vous pouvez le constater dans les statistiques, où les buts et les passes décisives sont joliment répartis.

"En effet, le danger peut venir de n'importe où. Lorsque je jouais encore pour Westerlo (de 2000 à 2012), nous avons eu le meilleur buteur du championnat dans nos rangs pendant plusieurs années consécutives. Il est bien mieux d'avoir trois à cinq joueurs avec de bonnes statistiques, comme maintenant. Cela vous mènera beaucoup plus loin."

Pensez-vous que Jonas De Roeck sera encore entraîneur la saison prochaine ?

"Je pense que oui. Pour lui, c'est merveilleux d'accéder à la première division. C'est à lui de mettre sur le terrain une équipe compétitive à un niveau plus élevé. Il est encore jeune et il a déjà montré qu'il était un bon entraîneur, il me semble donc logique qu'il franchisse cette étape avec Westerlo en D1A la saison prochaine."

Croyez-vous que Westerlo peut devenir une équipe stable de première division ?

"Absolument. La première année, vous devez voir que vous pouvez vous entretenir. Avec l'approche actuelle et les nouveaux propriétaires, je suis convaincu que Westerlo redeviendra une équipe stable de première division."

Allez-vous assister à la fête du titre lors du dernier match (à domicile) de la saison ?

"Il est possible que je sois alors à Westerlo, mais ce n'est pas encore certain. Ma femme suit mon emploi du temps, donc s'il y a quelque chose de prévu ce jour-là, je devrai annuler (rires)."