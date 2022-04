Aaron Cresswell : "C'est le plus grand match de ma carrière"

Ce jeudi soir, West Ham affrontera l'Olympique Lyonnais en quart de finale aller de la l'Europa League.

Présent en conférence de presse avant d'affronter l'OL, Aaron Cresswell va disputer jeudi soir (21 heures) son premier quart de finale européen avec West Ham. "Le plus important sera de ne pas se laisser emporter. L'atmosphère sera phénoménale, on le sait, mais on ne doit pas s'emballer et penser aussi au retour à Lyon. C'est le plus grand match de ma carrière, comme beaucoup d'entre nous, c'est la première fois que je joue un quart de finale de Coupe d'Europe, mais nous n'allons rien changer à notre préparation. Nous sommes prêts", a déclaré le back gauche de West Ham qui a marqué un joli coup franc dimanche après-midi lors de la victoire contre Everton (2-1).