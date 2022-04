Thomas Müller : "Nous devons prendre notre revanche"

Méconnaissable, le Bayern Munich a été dominé par Villarreal (1-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir.

Le Bayern Munich n'a rien montré ce mercredi soir. A tel point que Thomas Müller (32 ans, 9 matchs et 4 buts en LdC cette saison) accepte volontiers cette courte défaite.

"Nous n'avons pas réussi à livrer le match que nous voulions. Offensivement, nous n'avons pas eu l'énergie, nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, il nous a manqué l'explosivité", a confié l’attaquant allemand sur DAZN. "On accepte ce 1-0, si ça avait mal tourné, le score aurait pu être plus élevé. On a vu que Villarreal n'est pas un adversaire contre lequel on peut se promener, contrairement à ce que disaient certains médias. Nous devons nous préparer pour le match retour et prendre notre revanche."