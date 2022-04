Zulte-Waregem renforce sa cellule de recrutement

L'Essevee recrute deux anciens analystes d'OHL et de La Gantoise.

Zulte-Waregem veut se développer davantage dans le domaine du recrutement, accroître et optimiser sa connaissance du marché. A cette fin, l'Essevee a recruté deux analystes : Tim Taveirne (38 ans) et David Smolders (28 ans). Ils commenceront à travailler au sein du club la semaine prochaine.

C'est le club qui l'a annoncé, via un communiqué :

"Le SV Zulte Waregem veut refaire des pas sportifs la saison prochaine et renforce le département de scoutisme pour cela. A partir d'avril, l'équipe de scouting, menée par Toon Mertens, sera secondée par Geert Vercaempst et les nouveaux venus Tim Taveirne et David Smolders . Ils avaient auparavant travaillé ensemble au KAA Gent et à l' OH Leuven, où ils ont pu poursuivre leur développement en éclaireurs de données modernes avec beaucoup de passion et d'engagement. Le conseil d'administration est convaincu que grâce à cet effort, le réseau sportif peut à nouveau être considérablement élargi, afin de rester compétitif en tant que club ancré localement à l'avenir.

Un meilleur mélange de talent propre et de joueurs belges et étrangers faisables est l'une des priorités du SV Zulte Waregem. Le club continue d'investir dans son propre travail de jeunesse pour former de jeunes talents et leur permettre d'évoluer en équipe première. Une équipe de scouting renforcée devrait aider le club à trouver des joueurs viables qui correspondent aux valeurs et aux normes du club."