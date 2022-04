Bundesliga : Le Borussia Dortmund et ses Belges s'imposent à l'extérieur

Pour le compte de la 29e journée de Bundesliga, Dortmund s'est imposé sur la pelouse de Stuttgart (2-0) ce vendredi soir.

Dans un match globalement accroché, le Borussia Dortmund a été capable de faire la différence grâce à un doublé de Brandt (12e et 71e) sur des services d'Håland et Reus. À noter que Thorgan Hazard et Orel Mangala étaient titulaires tandis qu'Axel Witsel est monté au jeu à la 36e. Côté

Au classement, Dortmund reste bien évidemment à la 2e place, mais revient provisoirement à 6 points du leader, le Bayern Munich.