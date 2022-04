Carton de Tottenham qui profite à merveille de la défaite d'Arsenal

Tottenham a enregistré sa quatrième victoire de rang. En déplacement à Birmingham, les Spurs ont écrasé Aston Villa.

Heung-Min Son (3e) ouvrait rapidement le score, suivi par Kulusevski (50e) qui doublait la mise peu après le repos. Le Sud Coréen plantait ensuite un doublé (66e et 71e) qui enfonçait définitivement les Villans.

Au classement, Tottenham profite à merveille de la défaite d'Arsenal pour consolider sa 4e place synonyme de Ligue des Champions.

Rien ne va plus par contre pour les troupes de Steven Gerrard, qui concèdent une quatrième défaite de suite et restent en seconde moitié de tableau.

Seven games to go. ✊ pic.twitter.com/oTB2MTMMR3