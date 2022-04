Luka Elsner avant STVV-Standard : "Grappiller une place au classement"

Ce dimanche, le Standard de Liège affrontera Saint-Trond lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Treizième au classement, le Standard de Liège n'a plus rien à gagner lors de cette dernière journée de championnat. "Un match avec un enjeu important du côté de Saint-Trond. De notre côté, l'envie d'aller faire un résultat à l'extérieur est bien présente. Surtout après la défaite contre l'Union. Puis ce qui me motive, c'est la possibilité de grappiller une place au classement. Finir la saison sur une victoire, c'est toujours mieux. Surtout dans un stade plein face à une équipe va tout faire pour aller chercher les Playoffs 2. Si il n'y a pas de motivation chez nous, cela tournera vite au vinaigre", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Le technicien franco-slovène a ensuité évoque le STVV. "Ils jouent simplement mais c'est très efficace. Ils sont humbles, savent ce qu'ils font et ce qu'ils sont capables de faire. Leur bloc est bien organisé aussi. Ils savent rapidement apporter le danger vers l'avant via des centres ou via Brüls que j'ai bien connu à Chypre. Saint-Trond est sur une bonne dynamique et il faudra être capable de leur répondre. Leur surface est différente : un synthétique assez court et dur. Il faudra être bien concentré", a conclu Elsner.

Pour rappel, le Standard n'a plus gagné au Stayen depuis 2007.