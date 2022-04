Xavi couvre Dembélé de louanges

Le Français est revenu dans les plans présents (et futurs) du FC Barcelone.

Trop souvent handicapé par les blessures depuis son arrivée en 2017, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (24 ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison) avait sérieusement écorné son image auprès des supporters catalans au fil des années. Mais depuis l'arrivée de l'entraîneur Xavi en novembre dernier, l'international français a redoré son blason et le technicien espagnol a tenu à vanter ses mérites.

"Je ne sais pas comment il était ici avant. Mais depuis que je suis à mon poste, je vois un joueur investi, capable de faire la différence. Il s'entraîne bien, prend soin de lui et se montre professionnel. Il est aimé au sein de l'équipe. Je n'ai pas à me plaindre, au contraire", a confié le coach des Blaugrana en conférence de presse ce samedi.