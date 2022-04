Radja Nainggolan: "Notre retard est trop important"

Accroché hier par le Cercle, l'Antwerp compte désormais six points de retard sur le Club de Bruges et onze sur l'Union.

Hier soir, l'Antwerp a été à nouveau accroché sur sa pelouse face au Cercle de Bruges. Une nouvelle perte de points évitable au vu de la domination des Anversois, qui les éloigne encore un petit peu plus du titre. "Nous avons eu beaucoup d'occasions. Le Cercle n'en a eu qu'une et elle est rentrée. Nous devons aborder les Play-Offs comme nous avons abordé la rencontre : s'amuser, prendre le plus de points possible, et nous verrons où nous finissons. Avec notre retard, on ne peut plus se fixer d'objectifs. On aura probablement neuf points de retard sur le Club de Bruges à l'issue de cette journée. On va jouer, et on verra où on finit" commente Radja Nainggolan.