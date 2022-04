Un carton rouge jugé sévère du côté de Seraing : "Nous allons nous défendre devant la Commission"

Ce dimanche, Seraing a chuté contre Genk (0-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. À la peine, le vice-champion de Belgique est parvenu à tirer son épingle du jeu après une exclusion adverse. Un carton rouge sévère selon le coach des locaux.

Seraing a bien débuté la rencontre face Genk avant le carton rouge de Dabila. "Nous étions bien dans le match durant ces trente premières minutes. Notre adversaire était nerveux à cause de la pression qui était sur ses épaules avec cette obligation de s'imposer. Nous avons eu les situations les plus intéressantes avec ce tir enroulé de Jallow tout près du cadre et ce poteau. Puis le tournant du match a eu lieu", a confié Jean-Louis Garcia à l'issue de la rencontre.

"J'ai revu les images de l'expulsion d'Yves Dabila... Je considère que ce carton rouge est extrêmement sévère. Je ne polémique pas car le résultat n'a pas de conséquence grave, mais par contre l'expulsion de mon joueur peut en avoir pour la suite. Il prend le coude d'Onuachu dans le visage au départ de l'action puis il lui court après, mais ce n'est pas lui qui le fait tomber. C'est Dyrestam ! Une faute involontaire en plus et pas de dernier défenseur. Une jaune pour Dyrestam, mais pas de rouge pour Dabila. Nous allons nous défendre devant la Commission car cette décision est trop préjudiciable dans la perspective des barrages", a souligné le technicien français avant d'évoquer les points positifs.

"Je suis tout de même content de l'attitude de mes joueurs. À 0-2, il était hors de question de sombrer et prendre un score de tennis. Nous sommes restés organisés et n'avons pas trop concédé avec une équipe presque bis en fin de match. L'état d'esprit était bon, et nous allons bien préparer pour être prêt pour le 23 avril", a conclu Garcia.