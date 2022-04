Bernd Storck balaie les critiques : "Le top 8 a été atteint"

Ce n'était pas beau à voir, mais le Racing Genk a réussi à s'imposer sur le terrain de Seraing et à se qualifier pour les Playoffs 2. Après coup, Bernd Storck était surtout satisfait d'avoir atteint l'objectif, la façon n'ayant pas vraiment d'importance.

"Au début, nous jouions trop lentement. En première mi-temps, ils peuvent mener 2-0 mais bien..... Il y a eu beaucoup de stress ces deux dernières semaines mais je pense que nous méritons d'être dans les 8 meilleures équipes de Belgique. Maintenant, nous allons tout donner en Playoffs 2", a déclaré Bernd Storck à l'issue de la rencontre.

Le football des visiteurs n'a pas été clinquant chez les barragiste mais Storck ne veut pas en entendre parler. "Nous ne devrions pas penser négativement maintenant. Le top 8 a été atteint et tout le club est heureux. Avec une équipe comme Genk, vous avez 20 bons joueurs. Il y a 14 internationaux et quatre joueurs qui vont bientôt participer à la Coupe du monde. C'est aussi mon travail d'élever chaque joueur à un bon niveau pour qu'il puisse vivre une telle expérience, et pas seulement pour les 11 joueurs titulaires possibles. C'est aussi la philosophie du club de donner des chances aux joueurs. Il est alors parfois difficile de trouver un équilibre. Je ne peux pas changer 10 joueurs chaque semaine, mais je dois bien sûr trouver un compromis", a conclu l'entraîneur de Genk.