Officiel : Gand recrute un Espoir du Beerschot

La Gantoise a annoncé son premier transfert entrant pour la saison prochaine. Il s'agit de David Mukuna Trouet. L'attaquant de 20 ans arrive en provenance du Beerschot. Il est le petit-fils de la légende des Buffalos Léon Mokuna.

Mukuna a joué avec la réserve du Beerschot cette saison, mais a également fait ses débuts avec les A contre le Standard.

"David est un attaquant prometteur, grand (1,92 m) et fort avec beaucoup de profondeur et de vitesse", a communiqué La Gantoise. "Un numéro 9 typique qui est très présent dans la surface et qui marque facilement. Mukuna Trouet est un attaquant prometteur qui va rejoindre nos Espoirs et qui espère remonter le plus vite possible en équipe A. Espérons qu'il puisse construire une aussi belle carrière chez nous que son défunt grand-père !"