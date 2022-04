L'Antwerp, l'ambition perdue ?

Qualifiés pour les Champions' Playoffs malgré un niveau de jeu déclinant et qui ne cesse de poser question, de même qu'une situation interne compliquée, les Anversois sont à la croisée des chemins.

Saison plutôt spéciale pour l'Antwerp. Séduisant l'année dernière, le Great Old connait des heures bien plus compliquées, parfois à la limite d'être sombres.

Confiants et ambitieux jusqu'il y a quelques mois, les Anversois ont livré des prestations, pour la plupart, fades et très rarement dominatrices. Dernièrement, les exploits individuels de Frey, Samatta ou encore de Balikwisha ont assuré la place dans le top 4. De même, la tempête - voire, même, l'ouragan - dans lequel a été l'entraîneur Brian Priske durant la deuxième partie de phase classique - avec comme point d'orgue les menaces de Paul Gheysens de le faire "voler dehors" devant son vestiaire lors d'un match bien mal embarqué face au Beerschot (mené 0-1 à la pause) semble connaître actuellement une accalmie.

Mais ni la situation de l'équipe, ni de son coach ne peut tromper : l'Antwerp est extrêmement instable cette saison. En interne, cela s'est même compliqué récemment avec les incessants remous qu'a provoqué l'arrivée de Marc Overmars, donnant au club une image "peu scrupuleuse", tant aux yeux des supporters que de ses partenaires commerciaux.

Les Anversois n'ont au final plus dominé une rencontre de la tête et des épaules depuis bien - trop - longtemps, de nombreux joueurs tels que Nainggolan ou Verstraete - pour ne parler que d'eux - ne semblent plus réellement concernés. Ce premier, d'habitude si confiant, a d'ailleurs déclaré récemment après une énième prestation insatisfaisante que le retard de son équipe était "trop important" sur les autres poursuivants.

Une déclaration surprenante venant de l'un des joueurs au tempérament des plus "hargneux" au sein d'une équipe qui a pourtant l'habitude de défendre ses ambitions bec et ongle.

Tout de même un rôle à jouer dans les Playoffs ?

Outre l'Europe, la question se pose : est-ce que l'Antwerp peut jouer le titre ? Cette interrogation peut sembler "farfelue", puisque le club est engagé dans le top 4. Sauf que, de 1 : son retard sur les premières positions semble en effet difficile à combler. Dépassé par Anderlecht, le Great Old est à 4 points du Club de Bruges, mais aussi et surtout à 6 ou 7 - on ne le sait pas encore "grâce" au voisin du Beerschot - de l'Union. Autant dire que les deux premières journées, face aux Blauw en Zwart puis aux Bruxellois, seront décisives et pourraient soit relancer, soit quasiment mettre hors-course les hommes de Priske.

De 2 : le niveau de jeu est inconstant, manque de cohérence. Et face à des équipes en pleine bourre - surtout Bruges et Anderlecht, la tâche semble plus difficile que jamais. Sauf que cette équipe possède tout de même de très bons joueurs, performants - Butez, Benson,.. - et que le fait de les voir dans ce top 4 est déjà en soi une surprise. Connaissant le football belge - cfr. les remontées folles du Standard, par exemple, il ne faut jamais exclure un réveil détonant de son matricule 1.