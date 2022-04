Deux Belges dans le top 20 des "rookies" les plus chers

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a dévoilé son classement des "rookies" (débutants) à la plus forte valeur marchande dans les cinq grands championnats européens (France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie).

Pionniers dans le domaine de l’évaluation économique des transferts, depuis 2010, l’Observatoire du football CIES a développé une méthode statistique pour estimer le prix de marché des footballeurs professionnels. Le numéro 376 de la Lettre hebdomadaire présente les plus hautes valeurs estimées pour les 50 joueurs n’ayant pas encore fêté leurs 23 ans et ayant débuté dans le big-5 lors de la saison en cours. Certains éléments ont déjà pu jouer une ou plusieurs années dans une autre ligue.

Le premier du classement est le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol (20 ans, 96,2 M€). Le Croate devance son coéquipier le milieu offensif Dominik Szoboszlai (21 ans, 60,3 M€), ainsi que le milieu du FC Barcelone, Gavi (17 ans, 58,6 M€).

On retrouve deux Belges dans le top 20, il s'agit d'Arthur Theate (13ème et 25,8M€) et d'Albert Sambi Lokonga (18ème et 20,5M€). Quelques places plus loin, on retrouve Aster Vranckx (23ème et 17,8M€) et Amadou Onana (24ème et 16,5M€).

À notr que l'ancien Brugeois Odilon Kossounou est classé à la huitième place (36,5M€).