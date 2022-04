La Ligue 1 veut Leipzig sur le toit de l'Europe

L'élimination du FC Barcelone change la donne pour la Ligue 1.

Après l'élimination du FC Barcelone et au vu du casting encore présent pour les demi-finales de la Ligue Europa, les équipes jouant le haut de tableau en Ligue 1 ont tout intérêt à soutenir le RB Leipzig. Pourquoi ? Pour la simple raison que si le vainqueur de la C3 se trouve déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, il permettra alors au 3e du championnat de France de se hisser directement en phase de poules de la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Et pour le moment, le RBL s'impose comme le mieux placé pour offrir un tel scénario.

En effet, les coéquipiers de Christopher Nkunku occupent la 4e place, qualificative pour la C1, en Bundesliga. Ce qui n'est pas le cas de l'Eintracht Francfort, actuellement 9e en Allemagne. De son côté, West Ham, 6e de Premier League, semble mal parti pour accrocher le Top 4 en Angleterre avec six points de retard sur le 4e, Tottenham. Quant aux Rangers, dauphins du Celtic Glasgow dans le championnat d'Ecosse, ces derniers devront passer, en l'état, par des qualifications pour jouer la plus grande Coupe d'Europe.