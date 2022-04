Union - Beerschot arrêté: on se dirige vers un forfait

Le Beerschot acceptera la sanction maximale.

On s'approche d'un dénouement dans l'affaire du match arrêté de la 34ème journée de championnat entre l'Union et le Beerschot. Les deux équipes se sont présentées ce vendredi devant le conseil disciplinaire.

Le parquer a réclamé la victoire par forfait (3-0) de l'Union, et de son côté le Beerschot a affirmé qu'il n'irait pas en appel de cette sanction si elle était prononcée. D'après L'Avenir, aucun autre club nétait présent à cette audience, il n'y avait donc pas non plus des représentants du Club de Bruges.

Si le forfait est confirmé, l'Union compterait 39 points, soir trois de plus que le Club de Bruges.