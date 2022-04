🎥 D1B : le RWDM accroche le champion pour ponctuer la saison

On jouait la 28e et dernière rencontre de la saison en D1B.

Westerlo - RWDM

Dans un Kuipje plein, le champion de D1B espérait célébrer son titre et sa promotion devant ses supporters. Bernát (32e) et Van den Keybus (53e) montraient la voie à suivre. Mais les Molenbeekois se réveillaient en fin de match : Vorogovskiy (71e) réduisait le score avant que Mata, monté au jeu un peu plus tôt, ne gâche la fête campinoise en égalisant (76e) peu après le but de Vorogovskiy.

Le RWDM peut désormais se tourner vers Seraing avec des échéances prévues les 23 (à Bruxelles) et 30 avril.

Lommel - Deinze

Lommel termine cette saison compliquée sur une bonne note grâce aux buts de Saito (3e) et Arthur Sales (40e). Quirynen (58e) sauvait l'honneur après le repos.