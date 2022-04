Ligue 1 : Partage pour Sels et Strasbourg, clean sheet pour Faes, Busi et Foket

Plusieurs rencontres étaient au programme cet après-midi en Ligue 1.

En début d'après-midi, l'OGC Nice recevait Lorient. Les Aiglons se sont imposés 2 buts à 1, grâce à un doublé d'Andy Delort dont un second but à la 88e pour délivrer son équipe. Nice reste ainsi au contact du podium et reprend la 4e place, devançant Strasbourg et l'AS Monaco.

Strasbourg, de son côté, a en effet perdu des points. Les Alsaciens, avec Matz Sels dans les buts, ont concédé le partage à Troyes (1-1), qui a égalisé en fin de rencontre sur penalty. Le Racing est donc 5e, redépassant Monaco, mais perdant du terrain sur le podium. Troyes est 15e à 4 unités de la zone rouge.

Nouvelle clean sheet pour Thomas Foket, Wout Faes et Maxime Busi : tous trois étaient titulaires et le Stade de Reims a partagé l'enjeu (0-0) à Montpellier. Partage également entre Nantes et Angers (1-1), qui permet aux Angevins de prendre 5 points d'avance sur la zone rouge. Enfin, partage aussi entre Metz et Clermont Foot (1-1). Les deux équipes restent engoncées dans la zone rouge, Metz fermant la marche à 6 points du premier non-relégable.

{INSERT_RANKING}