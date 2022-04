Un coéquipier de Januzaj pourrait rester à la Sociedad

Le Brésilien pourrait être cédé par le PSG.

Toujours propriété du PSG, Rafinha Alcantara retrouve du temps de jeu cette saison à la Real Sociedad. Ayant déjà joué 15 matchs sous la vareuse de l'écurie espagnole, le Brésilien de 29 ans se sent bien au club et voudrait rester. Il expliquait d'ailleurs à AS en novembre dernier qu'il avait commencé à discuter avec le club pour y continuer sa carrière.

Et selon Sport, la Real Sociedad aurait pris la décision de l'acheter à la fin de son prêt, soit au terme de cette saison. Les dirigeants ibériques seraient prêts à mettre entre 8 et 10 millions pour le milieu de terrain, sous contrat avec le PSG jusque 2023.