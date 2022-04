Schreuder, la force tranquille: "Personne ne peut troubler notre préparation"

Du côté du Club de Bruges, on veut montrer un visage serein et surtout ne pas se laisser submerger pas les émotions.

A quelques heures du début des play-offs, c'est tout le Belfius Basecamp qui ne pense qu'au titre de champion de Belgique. "Cette semaine, dans le vestiaire, tout le monde est resté très calme", a déclaré Alfred Schreuder en conférence de presse ce vendredi.

"Ici au Club, tout le monde est très professionnel, et rien ni personne ne peut troubler notre préparation. Est-ce que nous sommes les favoris malgré nos trois points de retard sur l'Union? Il y a quatre équipes qui sont favorites. Durant les play-offs, tout le monde perdra des points, donc nous devrons en perdre le moins possible."

Cependant, le Néerlandais sait que beaucoup de choses se joueront dans la tête: "Nous ne pourrons pas non plus nous permettre de faire trop d'erreurs. Mais si nous perdons, nous ne devrons pas paniquer. Nous ne devrons pas non plus crier "Hosanna" si nous battons l'Antwerp ce dimanche".

Pas d'euphorie ni de panique à venir donc, du moins au début de cette compétition.