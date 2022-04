Brian Priske : "Je préférerais être à la place de l'Union et du Club de Bruges"

Les Anversois commencent leurs Playoffs par un déplacement périlleux au Club de Bruges.

Lors de son dernier déplacement au Club de Bruges (2e, 36 points) , l'Antwerp (4e, 32 points) a pris l'eau (défaite 4-1). "Toute la deuxième mi-temps, nous sommes restés bien en dessous de notre niveau", s'est rappelé Brian Priske en conférence de presse. "Notre première mi-temps était encore correcte, mais à Bruges, il faut approcher la perfection pendant 90 minutes et ne pas faire d'erreur. Nous avons appris de cela. Ce n'est pas l'intention de camper autour de nos seize mètres. Bien que vous ne sachiez jamais comment un tel match se déroulera sous la pression attendue."

Le Great Old commence donc ces Champions' Playoffs à la 4e place. "Un rôle que je n'aime pas", avoue Priske.

"Je préfère commencer en tant que favori, n'est-ce pas mieux ? Notre ambition est de faire mieux que la quatrième place actuelle, même si je sais que personne ne croit en nos chances. Pour beaucoup, nous ne méritions pas d'être dans les barrages des Champions, alors qu'Anvers n'a jamais fait mieux que maintenant depuis le retour en D1A. Un total de 63 points n'est pas seulement obtenu avec de la chance, mais aussi avec de la qualité et de la mentalité."

Il est également revenu sur le niveau de jeu de son équipe, remis en question cette saison. "Pour l'un, c'est une excellente organisation avec une défense qui ne laisse rien passer, pour l'autre, elle crée de nombreuses occasions et souvent en marque. Pour moi c'est un mélange des deux. Notre saison est réussie jusqu'à présent. Avec 38 buts encaissés, nous avons fait nettement mieux que les 48 encaissés l'an dernier. Et bien qu'on ait dû remplacer le trio Mbokani-Refaelov-Lamkel Zé, on a marqué presque aussi souvent. Bien sûr, cela pourrait être mieux fait offensivement."

Il a également discuté ambitions et avenir personnel. "J'ai encore un an de contrat et mon objectif est de le terminer. Quand est-ce que les Playoffs seront un succès pour moi ? Si nous faisons mieux que la quatrième place. Bien sûr, tout le monde veut être champion le plus tôt possible, mais il faut être réaliste. Nous avons pas mal de points de retard sur Union (7) et sur le Club de Bruges (4). Pour la troisième place, en revanche, tout est ouvert."