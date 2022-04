Un premier but inutile pour Josh Cullen : "Je ne pense même pas à ça..."

Piètre prestation d'Anderlecht, que n'aura pas pu sauver le premier but de Josh Cullen sous les couleurs mauves.

On connaissait la réponse avant même de demander à Josh Cullen de parler de son tout premier but sous la vareuse anderlechtoise : joueur de collectif s'il en est, l'Irlandais évacuait rapidement le sujet. "Oui, ça fait plaisir de marquer mon premier but mais pour être honnête, je n'y accorde aucune importance. Ce qui comptait ce soir était le résultat de l'équipe", lâche un Cullen amer et peu loquace.

© photonews

"Nous avons très mal commencé la rencontre, il n'y a rien d'autre à dire. Peu à peu, nous sommes rentrés dans le match et nous sommes créés des occasions, sans revenir au score", regrette l'Irlandais. Pire : en seconde période, le RSC Anderlecht remontait encore sur la pelouse à côté de ses pompes. "Si je pouvais vous dire pourquoi, nous changerions ça dès le prochain match. Je n'en sais rien, il faudra analyser les raisons, mais nous avons en effet mal commencé chaque mi-temps. La finale? Non, elle ne trottait plus dans les têtes".

Ne reste qu'une chose à faire désormais : se remettre au travail, explique Josh Cullen. "Le titre s'est-il envolé? Écoutez, ce qui importe, c'est le prochain match. On va travailler, se regarder dans la glace et tenter de gagner le week-end prochain, voilà tout". Ce sera contre le FC Bruges, et il faudra montrer un autre visage...