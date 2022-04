Deux joueurs importants du Real Madrid incertains avant Manchester City

Avant la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City mardi (21h), Carlo Ancelotti pourrait devoir se passer de deux cadres.

Carlo Ancelotti ignore s’il pourra aligner David Alaba (29 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) et Casemiro (30 ans, 9 matchs en LdC cette saison) contre Manchester City ce mardi soir. "De ce que l'on a vu hier à l'entraînement, Mendy va bien, c'est certain", a d’abord confié l’Italien en conférence de presse. "On a quelques doutes concernant Alaba et surtout Casemiro. On est beaucoup plus confiants pour Alaba que pour Casemiro. Mais si Casemiro ne peut pas jouer, il sera là pour le match suivant", a prévenu le coach du Real Madrid.

En l’absence du Brésilien, le Transalpin pourrait faire appel à Federico Valverde ou au Français Eduardo Camavinga.