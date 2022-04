Le Real Madrid aurait recruté "le nouveau Casillas", scruté par le Barça

Le Real Madrid aurait réussi à arracher une pépite du football espagnol également suivie par le FC Barcelone.

Ferran Quetglas (16 ans) est un jeune talent qui évoluait jusque là à Mallorque. D'après Marca, il devrait signer au Real Madrid au terme de son contrat, qui expire en juin et ne sera pas renouvelé. Quetglas est international espagnol U17 et il est considéré comme l'un des plus grands talents en Espagne à son poste. Il devrait évoluer au sein de l'équipe Juvenil A du Real, avant d'intégrer la Castilla en D2 dès que possible.

Le Real aurait là réussi un joli coup puisque le FC Barcelone suivait aussi le grand talent de Mallorque. Celui-ci ne compte cependant encore aucune apparition avec l'équipe A.