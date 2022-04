Phil Foden entre dans l'histoire du football anglais

Le jeune milieu offensif a de nouveau livré une très grosse prestation lors de la victoire de Manchester City face au Real Madrid (4-3).

Alors que l'on jouait depuis 55 minutes et que le Real était revenu dans le coup via Karim Benzema (32e), Phil Foden a parfaitement repris de la tête un centre de son capitaine Fernandinho et a trompé Courtois. Ce match complètement fou se termina finalement sur le score de 4-3 pour les Citizens face au Real Madrid.

Avec ce but en demi-finales aller de la Ligue des Champions, Foden devient à 21 ans et 333 jours le deuxième plus jeune joueur anglais de l'Histoire à marquer à ce stade de la compétition, juste derrière Wayne Rooney, détenteur de ce record de ce précocité à 21 ans et 182 jours. Bobby Charlton est quant à lui le plus jeune Anglais buteur à ce stade en Compétition européenne, à 19 ans et 196 jours.