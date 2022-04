Officiel: Jürgen Klopp prolonge à la tête de Liverpool

C'était dans l'air, c'est maintenant officiel: Jürgen Klopp a prolongé son contrat avec Liverpool. Il sera à la tête des Reds jusqu'en 2026 ! Une bonne nouvelle pour les Reds, puisque c'est avec l'entraîneur allemand que Liverpool a retrouvé les joies d'un titre de champion d'Angleterre.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴