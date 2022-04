Zlatan à l'AC Milan, stop ou encore ?

Le géant suédois a beau enchaîner les blessures cette saison, les Rossoneri voudraient articuler le nouveau projet du club autour de lui.

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a beau plaider qu'il veut prolonger à l'AC Milan, son corps commence inévitabelement à vieillir. Le Suédois a en effet déjà raté 20 matchs cette saison, suite à 4 blessures, pour un total de...101 jours d'indisponibilité. Et même si ses stats restent relativement flatteuses (8 buts et 3 assists en 24 matchs), il faut également se projeter, regarder vers le long terme et se demander si garder Zlatan - ainsi qu'Olivier Giroud (35 ans) - est une bonne idée au vu de la nécessité pressante de rajeunissement au sein de l'attaque des Rossoneri.

En tout cas, à Milan, on aurait déjà pris une décision forte : celle de prolonger Zlatan. En effet, selon la Gazzetta Dello Sport, la priorité du futur investisseur Investcorp serait celle de lui offrir une prolongation d'un an. Paolo Maldini devrait alors proposer cela au Suédois, qui avait déjà fait office de figure de proue du "renouveau" du club, lors de son retour en 2020.