OFFICIEL : Ralf Rangnick est le nouveau sélectionneur de l'Autriche

Comme l'annonçait Sky Sports ce jeudi soir, Ralf Rangnick (63 ans) est le nouveau sélectionneur de l'Autriche. Il prendra les rênes de l'équipe nationale fin mai, pour les matchs de Ligue des Nations, et cela au terme de la saison de Premier League avec Manchester United.

"Rangnick a signé un contrat de deux ans avec l'Autriche, qui sera automatiquement prolongé de deux années supplémentaires en cas de qualification pour le championnat d'Europe 2024 dans son pays natal, l'Allemagne.

Il combinera ce poste avec son rôle de consultant à Old Trafford, comme prévu, après qu'Erik ten Hag ait été annoncé comme le nouveau manager de United la semaine dernière", a communiqué le club mancunien.

