Strasbourg accroche le PSG dans un match fou

Le PSG, malgré un Kylian Mbappé des grands soirs, a été contraint au partage à Strasbourg.

Paris est champion et ne se préoccupe donc plus vraiment des points perdus, mais Mauricio Pochettino ne sera certainement pas ravi de la façon dont la victoire a échappé au PSG. À Strasbourg, Paris a été mené par un but de Gameiro tôt dans le match, mais parvenait à revenir aux vestiaires à égalité grâce à Kylian Mbappé.

En seconde période, ce sera encore le Mbappé show avec un assist à la 64e pour Hakimi, puis un second but pour le Français. Malgré un auto-but de Marco Verratti à la 72e, le PSG semblait parti pour priver Strasbourg d'un point précieux dans la course à la Ligue des Champions. Il n'en sera rien : les équipiers de Matz Sels, titulaire, arracheront le partage via Caci à la 90e+2. Les Alsaciens restent à deux points de Rennes et Monaco, qui doivent encore jouer.