Fin de saison pour deux joueurs du Sporting Charleroi

Mauvaise(s) nouvelle(s) pour le Sporting Charleroi. Deux joueurs n'apparaîtront plus sur la pelouse cette saison.

Absents de la sélection pour la réception de Genk, Jackson Tchatchoua et Youssouph Badji ne joueront plus cette saison, a révélé Edward Still en conférence de presse ce jeudi. "Youssouph souffre d'une petite fracture. Il sera absent quelques semaines, et ne jouera donc plus cette saison. On espère le récupérer au tout début de la préparation, ou après une semaine de préparation". Concernant Tchatchoua, le latéral était en U21 en début de semaine et s'y est blessé.

"La bonne nouvelle, c'est que les U21 ont obtenu le résultat espéré, un match nul au Standard, pour aller chercher ce ticket pour la Nationale 1. C'est une très bonne chose pour notre projet de jeunes", se réjouit Still. "La mauvaise nouvelle, c'est que Jackson s'est blessé au genou. Il sera opéré lundi au ménisque et devrait être absent 4 à 6 semaines, sa saison est donc terminée aussi".

Marco Ilaimaharitra de retour

Le capitaine Marco Ilaimaharitra pourrait être de retour dans le onze ce vendredi. "Cela dépendra de ses réactions après une semaine complète d'entraînement à fond, mais il s'est très bien entraîné", souligne Still. Trois joueurs pourraient faire leur retour d'ici à la fin de saison : Anthony Descotte, Fabio Ferraro et Jules Van Cleemput. "Je suis assez optimiste, notamment pour Jules. Notre staff médical fait un excellent travail au niveau du retour de blessure. On évite de se projeter trop loin, mais on est optimiste concernant les chances de ces trois joueurs de revenir".