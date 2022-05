Le PSG sur un banni de Manchester United?

Le PSg est à l'affût sur le marché des transferts.

Sur le départ à Manchester United au terme de son contrat en juin, le milieu offensif Jesse Lingard (29 ans, 16 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) représente l’une des bonnes affaires du prochain mercato. Et, comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain songe à se placer sur ce type de profil gratuit.

Ce jeudi, The Times révèle ainsi que le club de la capitale fait partie, avec Newcastle, le Milan AC et la Juventus Turin, des quatre clubs ayant manifesté leur intérêt pour l’Anglais. Parmi eux, deux, dont l’identité n’a pas fuité, auraient même déjà entamé des négociations avancées avec le Red Devil. Reste à savoir si le Mancunien pourrait réellement apporter un plus au PSG, où il serait sans doute considéré principalement comme un joueur de complément, le genre de situation qu’il fuit justement à MU…