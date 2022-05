Plusieurs blessés du côté du Sporting de Charleroi pour la réception de Genk

Les Zèbres cherchent toujours leurs premiers points dans ces European's Play-offs.

Deux matches... et deux défaites pour le Sporting de Charleroi lors des premières rencontres de ces European's Play-offs. Les hommes d'Edward Stil ont en effet subi la loi de Malines et de La Gantoise et ce vendredi c'est Genk qui se présentera au stade du Pays de Charleroi.

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Zèbres va devoir se passer de quelques joueurs qui sont blessés: Van Cleemput, Badji, Descotte, Ferraro, Monticelli, Tchatchoua et Boukamir sont en effet à l'infirmerie. Voici la sélection complète pour le match de ce vendredi (20h45).