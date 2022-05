Edward Still demande du réalisme aux supporters : "Nous n'avons pas les capacités financières de l'Antwerp ou du FC de Bruges"

Charleroi reçoit Genk ce soir. Après que leurs propres supporters se soient retournés contre l'équipe le week-end dernier, l'entraîneur Edward Still espère les ramener à ses côtés. Bien qu'il veuille ajouter quelques nuances à cela.

Edward Still veut aussi un peu de réalisme de la part des supporters, qui ont sifflé leurs propres joueurs contre Gand et applaudi quand l'adversaire était sur le ballon. "On a dû vendre notre meilleur attaquant en janvier pour dix millions d'euros, je vois quelques gars dans des équipes comme Genk qui valent plus de dix millions d'euros", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

"Il ne faut pas oublier que nous avons terminé sixième et que nous avons été en position de Playoffs 1. Nous n'avons pas les capacités financières de l'Antwerp ou du FC de Bruges ici, donc nous devons être intelligents. Nous avons amélioré notre cellule de recrutement et sommes systématiquement amener les jeunes, c'est la voie que nous avons empruntée."