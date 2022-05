Un nul, deux penalties et c'est Troyes qui sourit

Les Parisiens ont mené de deux buts avant de se moquer totalement de la fin de la rencontre.

Le PSG est champion de France et dans le cadre de la 36ème journée de championnat, les hommes de Pochettino recevaient Troyes qui cherche encore à sauver sa peau cette saison. Les champions font assez rapidement honneur à leur titre puisqu'ils ouvrent le score via Marquinhos avant de doubler l'avance via Neymar sur penalty.

On se dit alors que le PSG va dérouler, mais un certain Ugbo profite d'une erreur défensive de Nuno Mendez pour réduire la marque. Après la pause, Troyes va même égaliser via un penalty de Tardieu. Le PSG va alors tomber en léthargie et il ne se passera plus grand chose dans cette rencontre. Pour Troyes, ce point assure pratiquement le club d'éviter les barrages, sauf si Saint-Etienne prend 7 points sur 9 d'ici la fin du championnat et que Troyes ne prend plus la moindre unité.