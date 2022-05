Francis Amuzu tient son match référence

Auteur d'un triplé sur la pelouse du Bosuil, "Ciske" a sans doute livré sa meilleure prestation de la saison sous la vareuse mauve.

En voilà un qui a su faire taire les mauvaises langues. Malgré ses 5 buts et 4 assists en phase classique, la saison de Francis Amuzu n'est pas si aboutie qu'elle puisse paraître. En première partie de saison, il alternait titularisations et rentrées en jeu, auteur de 2 buts et 3 assists entre juillet et octobre, il reste ensuite muet jusqu'à la mi-décembre, en se montrant à nouveau décisif face au Club de Bruges. Un éclair de génie qui résume assez bien ce qu'il montre cette saison : une capacité de fulgurance et de percussion certaine, mais des fois encore des mauvaises décisions ou un manque de consistance sur l'ensemble d'un match ou même lors d'une rentrée.

Alors cantonné au banc suite à la montée en puissance de Verschaeren en seconde partie de saison, "Ciske" éprouve plusieurs difficultés à se mettre en évidence - à l'instar d'Ait El Hadj - alors que l'attaque fonctionne à plein régime.

Mais Kompany a toujours cru en lui. Il voit sa progression, son travail quotidien. Sa gestion du joueur de 22 ans est à souligner, car il ne l'a jamais écarté et l'a toujours intégré dans ses plans. Le fait qu'il puisse continuer à évoluer chez les U21 a également valu son pesant d'or, bien que le rythme de matchs ne lui ait pas toujours rendu service. Les règles concernant les Espoirs évoluant en D1B l'an prochain ne pourraient alors pas du tout tourner en la faveur du Sporting, lorsque l'on voit la progression d'Arnstad ou que des jeunes tels que Stassin continuent à taper à la porte de l'équipe première.

© photonews

Monté au jeu pour influencer sur le cours de la finale de Croky Cup à la place de Verschaeren, Amuzu n'avait pas encore eu l'occasion de vraiment se libérer de la pression présente au Parc Astrid. C'est maintenant chose faite. Et de quelle manière. Trois superbes buts, avec une finition absolument létale. de la combinaison avec Zirkzee et Kouamé. Parfait.

Un premier coup du chapeau dans sa jeune carrière - avec 2 goals en 2 minutes, ses premières réalisations en play-offs. "Ciske" a fait gonfler ses stats (il était auparavant à 13 buts chez les Mauves). Il ne reste plus qu'à espérer que le Diablotin continue sur cette dynamique, et que ce ne soit que des crampes qui le dérangent pour l'instant en fin de match.